POL-EU: Glatteisunfall: Lkw und Pkw sorgen für Unfallhäufung am frühen Morgen

Euskirchen (ots) - In der Zeit von Montag, 6. Januar, 17 Uhr, bis Dienstag, 7. Januar, 5 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus auf der Augenbroicher Straße in Euskirchen ein. Im Keller wurden mehrere Türen aufgehebelt und fünf Fahrräder entwendet. Dabei handelte es sich unter anderem um hochwertige Gravel- und Mountainbikes. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von ...

