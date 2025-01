POL-EU: Der frühe Dieb fängt nicht das Brötchen

Euskirchen (ots) - Am heutigen Dienstag (7. Januar) wurde gegen 4 Uhr in eine Tankstelle an der Frauenberger Straße in Euskirchen eingebrochen. Zwei unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe im Eingangsbereich ein. Anschließend entwendeten sie aus dem Verkaufsraum mehrere Schachteln Zigaretten. Ein Unbekannter entfernte sich nach der Tat mit einem Fahrrad von der Tankstelle, die zweite Person flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Zur Schadenshöhe können derzeit ...

