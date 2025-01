Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Tankstelle

Euskirchen (ots)

Am heutigen Dienstag (7. Januar) wurde gegen 4 Uhr in eine Tankstelle an der Frauenberger Straße in Euskirchen eingebrochen. Zwei unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe im Eingangsbereich ein. Anschließend entwendeten sie aus dem Verkaufsraum mehrere Schachteln Zigaretten.

Ein Unbekannter entfernte sich nach der Tat mit einem Fahrrad von der Tankstelle, die zweite Person flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person

- männlich - dunkle kurze Haare - schwarze Jacke - Jeans - schwarze Schuhe - weiße Einkaufstasche in der Hand

2. Person

- männlich - schwarze Jacke mit hellem Pelz an der Kapuze - schwarze Hose - schwarze Schuhe mit weißer Sohle - rot/weißes Hemd

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen telefonisch unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

