POL-PPTR: Trickdiebstahl in der Wyttenbachstraße

Traben-Trarbach (ots) - In der Nacht von Dienstag, 7. Mai, auf Mittwoch, 8. Mai, verübten bis dahin unbekannte Täter in der Innenstadt von Traben-Trarbach mehrere Straftaten. Unter anderem kam es zu Einbrüchen in die Realschule Plus, die Turnhalle und mehrere an der Schule stehende Linienbusse. Mit der Hilfe von Zeugenhinweisen konnten nun mehrere Tatverdächtige ...

mehr