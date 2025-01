POL-EU: Fahrräder aus Mehrfamilienhaus gestohlen

Zülpich (ots) - In der Zeit von Samstag, 18. Dezember, 18 Uhr, bis Montag, 6. Januar, 7 Uhr, wurde von einem Firmengelände in der Villa Rustica in Zülpich ein Baustellenfahrzeug entwendet. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen Buggy der Marke Polaris. Das Fahrzeug konnte durch den Eigentümer mittels GPS-Ortung auf einem nahegelegenen Feldweg in Höhe der Landstraße 162 wieder aufgefunden werden. Die ...

mehr