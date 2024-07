POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Widerstand gegen Polizeibeamte

Polizei Warendorf

Weil ein Fremder es nicht unterlassen hat gegen geparkte Autos zu urinieren und auch ein Firmengelände nicht verlassen wollte, hat ein Zeuge am Montag (15.07.2024, 15.10 Uhr) die Polizei gerufen.

Der Zeuge hatte den 26-Jährigen Mann beobachtet, wie er auf einem Parkplatz gegen Autos urinierte. Nachdem er den 26-Jährigen angesprochen hatte, reagierte dieser aggressiv, drohte dem Zeugen und bespuckte ihn.

Polizisten stellten den Ahlener wenig später in der näheren Umgebung fest. Nachdem er während der Feststellung seiner Personalien sehr kooperativ wirkte, reagierte der Mann kurze Zeit später stark aggressiv und drohend. Immer wieder schrie er die Beamten an und begann kurze Zeit später einen der Polizisten massiv zu beleidigen und beschimpfen. Nachdem er einem Platzverweis nicht nachkam und auch die Ankündigung von Folgemaßnahmen ignorierte, kündigten die Beamten an, den 26-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Daraufhin flüchtete er zunächst zu Fuß. Kurz darauf stellten die Beamten den Mann erneut in der näheren Umgebung fest. Der Ahlener reagierte abermals sehr aggressiv und drohend.

Aus gesundheitlichen Gründen brachte die hinzugerufene Besatzung eines Rettungswagens den Mann in ein Krankenhaus. Hier randalierte der Ahlener erneut und leistete erheblichen Widerstand, im Anschluss wurde er in eine Spezialklinik gebracht.

Eine Polizistin wurde während des Einsatzes leicht verletzt.

