Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Einbruch in Einfamilienhaus - Bewohner trifft auf den unbekannten Täter - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht auf Freitag (19.04.2024) ist es im Swatten Weg (Seite Schleswig-Holsteinisch) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem der unbekannte Täter während der Tatausführung vom Hausbewohner angetroffen und vertrieben wurde.

Gegen 01:15 Uhr vernahm der Geschädigte Geräusche aus dem Wohnzimmer und ging diesen nach. Dort traf er auf eine vermutlich männliche Person, die offenbar zuvor gewaltsam in sein Haus eindrang. Der Unbekannte flüchtete umgehend mit einer Geldbörse und einer geringen Menge an Bargeld in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zum Antreffen der flüchtigen Person, die einen dunklen Kapuzenpullover getragen haben soll.

Eine weitere Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in Tatortnähe oder mögliche Täterhinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell