POL-HRO: Polizei nimmt drei Tatverdächtige nach Ladendiebstahl in Baumarkt vorläufig fest

Güstrow/Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Abend kam es in Güstrow zu gleich zwei Fällen gefährlicher Körperverletzungen. Die Güstrower Polizei erhielt zunächst gegen 22 Uhr den Hinweis über eine körperliche Auseinandersetzung in der Güstrower Südstadt. Ein 17-jähriger Deutscher befand sich zusammen ...

mehr