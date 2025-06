Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Küchenstudio

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag, 14.06.2025 auf Sonntag, 15.06.2025, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster auf, um in Gebäude eines Küchenstudios in der Alte Straße in Friedlingen zu gelangen. Im Gebäude wurde eine Glastür eingeschlagen und Schränke durchsucht. Augenscheinlich wurde nichts aus dem Küchenstudio entwendet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell