Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Bonndorf im Schwarzwald: Brand im Gebäude des Polizeipostens - Verdacht Schwere Brandstiftung

Freiburg (ots)

Ein 23-jähriger thailändischer Staatsangehöriger steht im Verdacht den Brand im 1. Obergeschoß gelegt zu haben. Er wurde am 13.06.2025 in eine psychiatrische Fachklinik untergebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Der genaue Tathergang und das mögliche Motiv des Mannes sind weiterhin Gegenstand der gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Kriminalkommissariats Waldshut-Tiengen.

Ursprungsmeldung:

Am Freitag, 13.06.2025, kurz vor 09.00 Uhr, wurde der Feuerwehr Rauch aus dem 1. Obergeschoß eines Gebäudes in der Donaueschinger Straße, in welchem sich auch der Polizeiposten befindet, mitgeteilt. Vier Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Weiteren vier Personen war durch den Zimmerbrand im 1. Obergeschoß sowie die Rauchentwicklung der Fluchtweg versperrt. Diese wurden von der Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet. Die Personen wurden wegen dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Zwecks weitergehender Untersuchungen kam eine Person, welcher wohl als Ersthelfer vor Ort war (nicht Bewohner), in ein Krankenhaus. Nach etwa einer Stunde war der Brand gelöscht. Gebrannt hatte es in einem Zimmer. Vier weitere Zimmer im 1. Obergeschoß seien aktuell nicht bewohnbar. Die Gemeinde kümmert sich um die Unterbringung der Bewohner. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Der im Erdgeschoß untergebrachte Polizeiposten sei von dem Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Dienstbetrieb kann aufrechterhalten werden.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen übernommen.

