Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg/ Finsterlingen: Rücksichtslose Fahrweise mit anschließender Flucht vor der Polizei - Zeugen und eventuell gefährdete Personen gesucht

Freiburg (ots)

Mitten auf der Fahrbahn kam am Montag, 16.06.2025 gegen 22.30 Uhr einer Streifenwagenbesatzung ein Suzuki in der Hofmattstraße in Fahrtrichtung Wittenschwand in zügiger Fahrweise entgegen. Die Beamten betätigten das Blaulicht mit der Aufschrift "Stopp Polizei", woraufhin der Suzuki-Fahrer Gas gab und dicht am Streifenwagen vorbeifuhr. Der Dienstwagen wurde gewendet und die Beamten fuhren dem flüchtenden Fahrzeug mit Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechtsignal hinterher. Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete der Suzuki. Da sich Spaziergänger mit Hunden auf der Verfolgungsstrecke befanden und eine Schädigung für Unbeteiligte nicht auszuschließen war, wurde die Fahrt abgebrochen. Der Suzuki entfernte sich über den Talrainweg. Das Kennzeichen konnte von Beamten einer zweiten Streife abgelesen werden und die Halteranschrift wurde angefahren, wo das Fahrzeug nicht angetroffen werden konnte. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen und eventuell durch den Suzuki-Fahrer gefährdete Personen, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell