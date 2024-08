Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich dabei schwer

Neustrelitz (ots)

Am 11.08.2024 gegen 14:00 Uhr wurde über Notruf der Polizei ein gestürzter Radfahrer in der Hohenzieritzer Straße in Neustrelitz gemeldet. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Neustrelitz zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Der 54-jährige deutsche Fahrradfahrer war mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg der Hohenzieritzer Straße aus Richtung ARAL-Tabkstelle kommend in Richtung Markt gefahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Hierbei schlug er mit dem Kopf auf und zog sich dabei mehrere Platzwunden am Kopf zu. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,12 Promille. Gegen den Radfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Die Verletzungen am Kopf waren so stark, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Sachschaden entstand bei dem Unfall keiner.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

