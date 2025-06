POL-FR: Bad Säckingen: Audi fährt auf Radfahrer auf - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Montag, 16.06.2025, im Zeitraum zwischen 08:20 Uhr und 13:15 Uhr ereignete sich in der Grünlestraße in Teningen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, woraufhin sich der bislang unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Dieser beschädigte offenbar beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Das ...

