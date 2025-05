Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unfallflucht

Erbach (ots)

Erbach: Am Freitag (02.05.) in der Zeit von ca. 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Skoda Octavia in der Werner-von-Siemens-Str., welcher auf dem Parkplatz unmittelbar vor der dortigen Sparkasse parkte. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem beschädigten PKW beläuft sich auf ca. 4000,- EUR. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 entgegen.

