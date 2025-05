Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Unfall mit Linienbus und mehreren verletzten Fahrgästen

Darmstadt (ots)

Am Samstag (03.05.) ereignete sich gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Fußgängerin und vier Fahrgäste eines Linienbusses verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der Busfahrer an der Kreuzung Pallaswiesenstraße / Frankfurter Straße nach rechts auf die Frankfurter Straße ab und stieß dabei mit einer 64-jährigen Fußgängerin zusammen, welche die Fahrbahn in gleicher Fahrtrichtung überquerte. Sowohl die Fußgängerin, als auch vier Passagiere des Linienbusses, wurden durch den Unfall und das darauffolgende Bremsmanöver leicht verletzt. Die Personen wurden zum Teil in umliegende Krankenhäuser verbracht. Vor Ort waren mehrere Rettungskräfte im Einsatz, weshalb der Straßenbahnverkehr zwischenzeitig zum Erliegen kam.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/ 969-41110 Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: POK Siebert (1.Polizeirevier Darmstadt) / eingestellt durch DGL: Müller,M. PHK (1.Polizeirevier Darmstadt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell