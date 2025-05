Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: +++Nachtrag+++ 43-Jähriger nach familiären Streitigkeiten in Haft

Griesheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Ein 43-jähriger Tatverdächtiger soll in der Nacht zum Donnerstag (01.05.) in einem Wohnhaus in der Schöneweibergasse im Rahmen eines familiären Streits eine 74-Jährige und einen 52-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben (wir haben berichtet). Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Tatverdächtige am Freitag (02.05.) einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 43-Jährigen, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Die genauen Hintergründe und Umstände sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweis an Medienvertretende: Zum Schutz der andauernden Ermittlungen können aktuell keine weiteren Auskünfte zu dem Fall gegeben werden.

