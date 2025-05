Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Mit Wohnmobil oder Wohnwagen in den Urlaub/Gratis - Urlaubscheck der Polizei - Anmeldung erforderlich

Südhessen (ots)

Sie wollen mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen in den Urlaub? Das Polizeipräsidium Südhessen informiert Sie über die richtige Beladung und gibt wertvolle Tipps zum Einbruchschutz, damit Ihre Reise sicher beginnt und auch sicher endet. Hierzu laden die Beamtinnen und Beamten Interessierte am Freitag, den 30. Mai, in der Zeit von 11.00 bis 16.00 Uhr, zu einem Gratis-Urlaubscheck ein. Die Veranstaltung findet auf dem Gelände der Polizeiautobahnstation Südhessen, Pupinweg 1, Darmstadt statt. Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung unter:

praevention.ppsh@polizei.hessen.de

erforderlich.

Der Weg in den Urlaub ist für viele eine willkommene Auszeit vom Alltag, doch eine falsche Beladung des Fahrzeugs oder des Wohnanhängers kann schnell zu einem Sicherheitsrisiko werden.

Unachtsam verladenes Gepäck oder nicht gesicherte Gegenstände im Fahrzeug können bei einem plötzlichen Bremsmanöver oder bei einem Unfall zu tödlichen Geschossen werden. Ein Wohnanhänger, dessen Ladung nicht richtig verstaut wurde oder ungleichmäßig beladen ist, kann sich unter Umständen vom Fahrzeug lösen und zum Verursacher eines folgenschweren Unfalls werden oder unkontrolliert ins Schleudern geraten.

Das Auto vollgepackt bis unters Dach, die Kinder und Haustiere hinter Taschen und Strandutensilien kaum mehr vom Fahrersitz aus zu erkennen, die Fahrräder auf dem Dachträger, den Wohnanhänger an der Anhängekupplung. So oder so ähnlich sieht die Reisevorbereitung vieler Urlauber aus. Wenn es dann endlich losgeht, wollen wir alle nur noch eins: Sicher und entspannt ans Ziel kommen. Doch die Reise birgt nicht nur Gefahren für die Verkehrsteilnehmer, sondern auch für unser mobiles Zuhause.

TIPPS FÜR EINE SICHERE BELADUNG UND FAHRT:

Achten Sie darauf, dass der Wohnanhänger richtig am Fahrzeug befestigt ist. Die Anhängerkupplung mit dem Zugseil müssen korrekt montiert und überprüft werden. Ein regelmäßiger Check der Anhängerkupplung, der Bremsanlage und Beleuchtung ist unerlässlich

Schwere Lasten gehören immer auf die Achse, die Last sollte gleichmäßig verteilt werden. So verhindern Sie, dass sich das Fahrzeug beim Fahren in Schieflage befindet und die Fahrsicherheit beeinträchtigt wird

Fahrräder sollten mit speziellen Trägersystemen fest montiert werden. Achten Sie darauf, dass sie nicht wackeln oder den Sichtbereich des Fahrers einschränken. Schützen Sie die Fahrräder auch auf dem Trägersystem

Für eine schnelle Handhabung im Notfall sollten wichtige Dokumente und persönliche Gegenstände nicht im Kofferraum des Fahrzeugs verstaut werden. Packen Sie sie stattdessen in die Mittelkonsole oder das Handschuhfach

Einbruch- und Diebstahlschutz

Der sichere Urlaub beginnt schon zu Hause. Gerade in stark frequentierten Gebieten steigt die Gefahr von Einbrüchen. Wohnmobil und Wohnwagen sind besonders anfällig. Wer möchte schon im Urlaub von einem Einbruch überrascht werden?

1. Mechanische Sicherungen:

Lenkrad- und Pedalsperren erschweren das Wegfahren erheblich

Radkrallen verhindern das Bewegen des Fahrzeugs

Deichselschlösser (bei Wohnwagen) blockieren das Ankoppeln an ein fremdes Fahrzeug

Sicherheitskupplungen erhöhen den Schutz gegen unbefugtes An-/Abkuppeln

Fenster- und Türverstärkungen sowie abschließbare Griffe und Zusatzriegel schrecken Diebe ab

2. Elektronische Schutzmaßnahmen

Eine Alarmanlage meldet unbefugtes Eindringen und Bewegungen

Ein GPS-Tracker rrmöglicht die Ortung im Diebstahlfall

Eine Wegfahrsperre verhindert unbefugtes Starten des Motors

Bewegungsmelder & Kameras überwachung den Stellplatz und die Umgebung

Wertgegenstände sicher aufbewahren:

Lassen Sie keine Wertsachen wie Laptops, Handys oder Schmuck sichtbar im Wohnwagen oder Wohnmobil. Ein stabil verankerter Tresor (z. B. mit dem Fahrzeugrahmen verbunden) schützt Bargeld, Dokumente und Wertgegenstände vor Diebstahl. Achten Sie auf eine unscheinbare Platzierung und eine hochwertige Befestigung

Nutzen Sie bewachte Campingplätze oder

Stellplätze mit Schranken

Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht zu exponiert und ab und vermeiden sie verlassene Orte

Verwenden Sie individuelle Markierungen oder codierte Gravuren an wertvollen Gegenständen

TIPPS FÜR EFFEKTIVEN EINBRUCH- UND DIEBSTAHLSCHUTZ

Sicherheit ist das A und O für eine entspannte Reise mit dem Wohnwagen. Mit der richtigen Vorbereitung, einer sicheren Fahrweise, genügend Pausen und den notwendigen Sicherheitsausrüstungen können Sie Ihre Reisen sorgenfrei genießen

Bleiben Sie sicher, kommen Sie gut an!

