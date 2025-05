Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Festnahme eines 43-jährigen nach familiären Streit

Griesheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Ein 43-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Donnerstag (01.05.) nach einem Streit in einem Wohnhaus in der Schöneweibergasse von der Polizei festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es innerhalb der Familie zu einem Streit gekommen sein, im Zuge dessen der 43-jährige eine 74-jährige Frau und einen 52-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen haben soll. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr besteht zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Die genauen Hintergründe und Umstände sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft hat bei dem Amtsgericht Darmstadt den Erlass eines Haftbefehls gegen den 43-jährigen beantragt, über den noch am heutigen Tage (02.05.) entschieden werden soll.

Hinweis an Medienvertretende: Zum Schutz der andauernden Ermittlungen können aktuell keine weiteren Auskünfte zu dem Fall gegeben werden.

