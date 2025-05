Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Donnerstag (01.05.) kam es zwischen 16:45 und 17:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Parkhof in der Parkhofstraße. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten grünen Hyundai, welcher auf dem Parkplatz abgestellt war. Der Sachschaden beträgt mehr als 500,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252-7060 entgegen.

Berichterstatter: Lück, POK'in, Pst. Heppenheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell