POL-FR: Freiburg: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Mototrollerfahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Freitag, 13.06.2025, gegen 10.40 Uhr, wurde eine Privatschule in der Brombacher Straße von der Feuerwehr und der Polizei geräumt, da es in dem Gebäude nach Gas riechen würde. Insgesamt wurden etwa 120 Schüler und Lehrkräfte zu einer eingerichteten Sammelstelle verbracht. 24 Personen klagten über Augen- und Atemwegsreizungen. An der ...

