Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Räumung einer Privatschule wegen mutmaßlichen Gasgeruches

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.06.2025, gegen 10.40 Uhr, wurde eine Privatschule in der Brombacher Straße von der Feuerwehr und der Polizei geräumt, da es in dem Gebäude nach Gas riechen würde. Insgesamt wurden etwa 120 Schüler und Lehrkräfte zu einer eingerichteten Sammelstelle verbracht. 24 Personen klagten über Augen- und Atemwegsreizungen. An der Sammelstelle wurden diese Personen von dem Rettungsdienst gesichtet und untersucht. Alle Personen wurden leicht verletzt, mussten aber vor Ort nicht weiter behandelt werden. Die Feuerwehr führte Messungen durch. Es konnten keine gefährlichen Stoffe oder Gase festgestellt werden. Das Gebäude wurde gegen 12.00 Uhr wieder frei gegeben. Während der Räumung konnte im Foyer des Gebäudes ein leicht beißender Geruch festgestellt werden, welcher typischerweise einem "Pfefferspray" zuzuordnen sei. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt nun wegen dem Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung.

