Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auffahrunfall auf der Autobahn A 5 - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Sonntagnacht, 15.06.2025, gegen 02.40 Uhr, kam es auf der Autobahn A 5 zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Wohnmobil. Der 72-jährige Fahrer des Wohnmobiles befuhr die Autobahn A 5 in Richtung Freiburg, als er zwischen der Anschlussstelle Weil am Rhein und Autobahndreieck Weil am Rhein wegen einer plötzlich stark auftretenden Rauchentwicklung, ausgehend von einem vor ihm fahrenden Bus, stark abbremsen musste. Ein hinter dem Wohnmobil fahrender 51-jähriger Pkw-Fahrer bremste ebenfalls, konnte eine Kollision mit dem Wohnmobil jedoch nicht verhindern. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw des 51-Jährigen mit einer Schutzplanke und kam zum Stehen. Das Wohnmobil kam etwa 120 Meter nach der Unfallstelle auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der 51-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort erfolgte zudem eine Blutentnahme, da ein Alkoholvortest ein Ergebnis von über 1,3 Promille ergab. An beiden Fahrzeugen dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten sein. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der Autobahnabschnitt voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr, die Autobahnmeisterei sowie zwecks Reinigung der Fahrbahn eine Spezialfirma im Einsatz.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zu dem rauchenden Bus geben können, welcher weiterfuhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell