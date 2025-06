Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Leerstehendes Gebäude brennt in Friedlingen nieder - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.06.2025, kurz vor 13.00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand nach Friedlingen gerufen. Auf einem ehemaligen Firmengelände in der Alte Straße brannte ein älteres, einstöckiges Gebäude, welches zuletzt als Lager benutzt wurde. Gegen 13.40 Uhr waren die ersten Löscharbeiten beendet. Nachlöscharbeiten dauerten bis kurz vor 17.00 Uhr an. Aufgrund von Glutnester musste das Dach des Gebäudes mit einem Bagger angehoben / abgetragen werden. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

