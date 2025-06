Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Unklarer Unfallhergang - Leichtkraftradfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.06.2025, gegen 12.20 Uhr, kam es auf der Landstraße 155, unweit der Bushaltestelle Rüßwihl Haus 95, zu einem Unfall, bei welchem ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades stürzte und sich leicht verletzte. Der 17-Jährige Fahrer des Leichtkraftrades befuhr die Landstraße 155 von Görwihl kommend. Der Fahrer eines Ford Rangers bog von der Kreisstraße 6544 in die Landstraße 155 ein. Der 17-jährige Kradfahrer schloss auf den Ford Ranger auf und habe zu einem Überholvorgang angesetzt, welcher wegen Gegenverkehr abgebrochen werden musste. Im weiteren Verlauf habe der Fahrer des Ford Rangers links geblinkt und sei in die Straße "Rüßwihl" abgebogen. Der 17-jährige Kradfahrer wollte rechts an dem abbiegenden Ford Ranger vorbeifahren, kam ins Bankett und stürzte. Mit leichten Verletzungen wurde der 17-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an seinem Krad wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 8963-0, Zeugen, welche den Sturz beobachten haben. Insbesondere möge sich bitte der Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeuges melden, weswegen der Kradfahrer vor dem Sturz seinen Überholvorgang abbrechen musste. Außerhalb der Bürozeiten können sich diese auch beim Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) melden.

