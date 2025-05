Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte leeren Feuerlöscher in Schulgebäude

Hiddenhausen (ots)

(jd) Am Sonntag (25.5.), gegen 14.00 Uhr bemerkten Zeugen, dass die Haupteingangstür eine Schule an der Unteren Ringstraße offenstand und verständigten die Polizei. Im Gebäudeinneren fanden die hinzugerufenen Beamten in einem Klassenraum Farbverschmutzungen vor. Außerdem wurden mindestens vier Feuerlösche innerhalb des Schulgebäudes entleert. Aus einem weiteren Klassenraum entwendeten sie eine geringe Summe Bargeld. Zeugen gaben an, dass sich im Verlaufe des Wochenendes Jugendliche auf dem Schulgelände aufgehalten haben. Ob und inwiefern diese mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes im Bereich der Unteren Ringstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

