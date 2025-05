Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Skoda beschädigt - Polizei sucht Unfallbeteiligten oder Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein 73-jähriger Mann aus Kirchlengern fuhr gestern (27.5.), um 12.45 Uhr mit seinem Skoda auf der Goebenstraße in Richtung Sophienstraße. Aus einer Einfahrt fuhr plötzlich ein Fahrzeug auf die Fahrbahn, sodass der 73-Jährige ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Ausweichen über den angrenzenden Gehweg prallte der Skoda gegen einen Stein, sodass ein Sachschaden entstand. Der am Unfall beteiligte, bisher unbekannte Fahrzeugführer hielt zunächst an, setzte seine Fahrt dann jedoch in Richtung Umgehungsstraße fort. Zeugen teilten gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten mit, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen grauen VW gehandelt habe. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet den am Unfall beteiligten Autofahrer oder weitere Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

