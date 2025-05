Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einsatz am Feiertag - Polizeipräsenz an Christi Himmelfahrt

Herford (ots)

(um) Die Polizei Herford zeigt auch dieses Jahr wieder eine verstärkte Präsenz im Wittekindskreis zu den Feierlichkeiten an Chrisit Himmelfahrt (Vatertag). Gleichzeitig appeliert die Polizei an die überwiegend jugendlichen Teilnehmer friedlich zu feiern. Dies gelingt dem überwiegenden Teil der an Chrisit Himmelfahrt mit Bollerwagen unterwegs wandernden jungen Menschen auch. Gleichwohl trifft der ein oder andere beim Alkoholkonsum nicht die richtige Menge. Weniger ist hier mehr und erspart damit unschöne Folgen. Die Polizei sieht, wie in den vergangen Jahren, drei Schwerpunkte des Einsatzkonzeptes. Damit ist das Gelände der ehemaligen Landesgartenschau an der AquaMagica in Löhne, der Rad- und Fußweg entlang der Werre zwischen Löhne und Bad Oeynhausen, sowie die Moorstraße rund um das Hücker Moor in Spenge gemeint. Wie in den Jahren zuvor hat sich Stadt und Polizei vorbereitet und wird an diesen Stellen präsent sein. Zudem gibt es sogar Teams der Jugendämter, die das Treiben rund um das Vatertagsgeschen aus Jugendschutzsicht begleiten. Für das Gelände der Aqua Magica ist ein Alkoholverbot ausgesprochen und es wird eine Einlasskontrolle erfolgen. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten werden gezielt die Kommunikation mit den jungen Menschen suchen und so Tipps für einen entspannten Feiertag aussprechen. Unfriedliche Störer werden allerdings ein konsequentes Einschreiten der Beamten erleben, was der Sicherheit der Allgemeinheit zu Gute kommt. In diesem Sinne wünscht die Polizei Herford allen einen schönen und friedlichen Feiertag.

