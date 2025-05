Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Container an - Hochpreisige Werkzeuge entwendet

Bünde (ots)

(jd) Bisher Unbekannte drangen im Verlaufe des Wochenendes gewaltsam in einen Container ein, der sich auf dem Gelände einer Firma an der Borsigstraße befand. Der Container war mittels zweier Schlösser gesichert, die aufgebrochen wurden. Aus dem Containerinneren entwendeten die Unbekannten zwei Handkreissägen, einen Rüttelstampfer sowie einen Betonrüttler. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von rund 5.000 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagmittag und Montag (26.5.), 6.40 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges im Bereich der Borsigstraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

