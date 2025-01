Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen; Gemeinsame Kontrollen - Automaten stillgelegt und Lokal geschlossen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Ermittlungen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen: 28 Jahre alter Tatverdächtiger - Offenbach

(fg) Auf einen 28 Jahre alten Mann aus Rheinland-Pfalz kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu. Der Mann soll am Dienstagabend, kurz nach 22 Uhr, im Odenwaldring mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in seinem Audi RS6 unterwegs gewesen sein, als es im Bereich der 100er Hausnummern zum Zusammenstoß mit einem schwarzen VW Golf kam. Der Lenker des Kleinwagens war nach bisherigen Erkenntnissen verbotswidrig aus einer dortigen Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr eingefahren. Der Audi-Fahrer passierte zuvor an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße / Odenwaldring einen verkehrsbedingt haltenden Wagen, in welchem sich zwei spätere Zeugen befanden. Laut deren Angaben sei der Audi mit derart hoher Geschwindigkeit vorbeigefahren, dass ihr Auto gewackelt hätte. Etwa 50 Meter danach kam es dann zur Kollision mit dem schwarzen VW Golf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; dieser wird insgesamt auf rund 13.000 Euro geschätzt. Der 33 Jahre alte Golf-Fahrer aus Offenbach klagte im Anschluss über einen Hörsturz. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Der Audi, der Führerschein und das Mobiltelefon des 28 Jahre alten Mannes aus Rheinland-Pfalz wurden beschlagnahmt. Die Ermittler bitten weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 zu melden.

2. Gemeinsame Kontrollen: Automaten stillgelegt und Lokal geschlossen - Langen / Egelsbach

(mm) Sechs stillgelegte Spielautomaten und eine geschlossene Lokalität sind ein Teil des Ergebnisses, welches die Polizei in Langen gemeinsam mit dem Ordnungsamt im Zuge von Kontrollen erzielen konnte. Zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 3 Uhr, kontrollierten die Ordnungshüter insgesamt 13 Lokalitäten, darunter Gaststätten sowie Spielotheken in Langen sowie in Egelsbach. Seitens des Ordnungsamtes wurde insbesondere auf Verstöße gegen die Gewerbeordnung geachtet, wobei eine Vielzahl an Verstößen festgestellt wurden. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Eine Spielothek hielt sich mutmaßlich gar nicht an die geltende Ordnung. Als Konsequenz wurde die Lokalität für den Abend geschlossen. Auf den Betreiber wird nun ein Bußgeld zukommen. Die Polizei stellte unter anderem einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz fest.

