POL-FR: Stühlingen: Kollision im Begegnungsverkehr auf Bundesstraße - zwei Leichtverletzte

Am Samstag, 14.06.2025, gegen 16.35 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 314, unweit des Bahnhofes Weizen, zu einer Kollision von zwei Pkws im Begegnungsverkehr. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße 314 von Stühlingen kommend in Richtung Blumberg, als er in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Um eine Frontalkollision zu vermeiden versuchte ein entgegenkommender 66-jähriger Pkw-Fahrer noch nach links auszuweichen, konnte aber eine Kollision mit dem Pkw des 58-Jährigen nicht verhindern. Durch die Kollision wurde der Pkw des 66-Jährigen abgewiesen, kollidierte im weiteren Verlauf mit einer Schutzplanke und kam nach etwa 50 Metern zum Stehen. Nach fast 100 Metern kam der Pkw des 58-Jährigen zum Stehen. Zwei Mitfahrer bei dem 66-Jährigen, eine 82-jährige Frau sowie ein 61-jähriger Mann, wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 32.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt bis gegen 18.20 Uhr komplett gesperrt.

