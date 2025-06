Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/ Niederhof: Pkw fährt über den Kreisverkehr - ein leicht Verletzter - 8000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem VW Golf befuhr am Samstag, 14.06.2025 gegen 21.00 Uhr ein 33 Jahre alter Mann die K6542 von Niederhof in Richtung Binzgen. Laut seiner Aussage kreuzte ein Wildtier die Fahrbahn, woraufhin dieser erschreckte und das Gaspedal mit der Bremse verwechselte. In der Folge fuhr der 33-Jährige geradeaus über den dortigen Kreisverkehr und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall wurde der Golf-Fahrer leicht verletzt und zur weiteren Abklärung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An seinem Golf entstand Sachschaden von rund 8000 Euro, an den Begrenzungsteinen des Kreisverkehrs rund 500 Euro. Das Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Laufenburg vor Ort.

