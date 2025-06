Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Unfall mit einer leicht verletzten Person und 20000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit ihrem Smart befuhr am Samstag, 14.06.2025 gegen 17.20 Uhr eine 70 Jahre alte Frau die Wutöschinger Straße von Rechberg kommend und beabsichtigte an der Kreuzung zur B 34 nach links in Richtung Erzingen einzubiegen. Dabei übersah sie die von Erzingen kommende 29-Jährige, welche ebenfalls in einem Smart unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich die 29-jährige Smart-Fahrerin leicht verletzte. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die 70-jährige Smart-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden im Gesamtwert von rund 20000 Euro.

