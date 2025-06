Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zwei Personen vor Bar verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bislang Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.30 Uhr, zwei Personen vor einer Bar in der Kaiser-Joseph-Straße (Höhe Hausnummer 249) in Freiburg verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es zunächst aus bislang unbekannten Gründen in der Bar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Nachdem sich dort die Lage beruhigt hatte, kam es vor der Bar zu Flaschen- und Gläserwürfen in Richtung Bar-Eingang. Ein Mann wurde dabei am Kopf getroffen und erlitt eine Schnittwunde. Ein weiterer Geschädigter, der sich vor der Bar aufhielt, wurde von einer unbekannten Person angegriffen und im Gesicht verletzt.

Ob der Vorfall vor der Bar mit der verbalen Auseinandersetzung zusammenhängt, die sich zuvor im Inneren der Gaststätte ereignete, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei (Tel. 0761/882-2880) sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell