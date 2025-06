Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sankt Blasien: Unfall zwischen Motorradfahrer und Rennradfahrer - zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.06.2025, gegen 17.45 Uhr, kam es auf der Umgehungsstraße (Landstraße 149) zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Rennradfahrer. Der 58-jährige Rennradfahrer befuhr in einer Dreiergruppe die Umgehungsstraße von Sankt Blasien kommend in Richtung Häusern und beabsichtigte nach links auf einen Fahrradweg zu fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 72-jährigen Motorradfahrer, welcher die Dreiergruppe überholen wollte und dem 58-jährigen Rennradfahrer von hinten auffuhr. Beide stürzten und verletzten sich schwer. Der 72-jährige Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital nach Winterthur geflogen. Der Rennradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

