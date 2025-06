Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Geldbörsen von Angestellten einer Gaststätte entwendet

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.06.2025, gegen 23.30 Uhr, nutzte eine unbekannte Täterschaft eine zum Lüften geöffnete Tür einer Gaststätte in der Dr. Peter-Willmann-Allee aus, um mehrere Geldbörsen aus Handtaschen der Angestellten zu entwenden, welche in einem separaten Personalbereich lagen. Ein Angestellter bemerkte den Unbekannten und suchte nach dem geflüchteten Unbekannten. Im Bereich eines Waldspielplatzes beziehungsweise der Schrebergärten fand der Angestellte die Geldbörsen seiner Kollegen. Aus diesen fehlten die Bankkarten sowie das Bargeld. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.

