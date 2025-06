Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in brandgeschädigtes Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 31.05.2025 zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Wattenring in Wilhelmshaven (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6046366

In der Folge kam es in der Nacht vom 02.06. auf den 03.06.2025 zu einem Einbruchdiebstahl in das brandgeschädigte Objekt. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude und entwendeten nach bisherigem Stand mehrere Gegenstände.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wattenrings beobachtet oder kann sonst sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei Wilhelmshaven unter Tel.: 04421 942-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell