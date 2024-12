Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Briefkasten zerlegt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch Im Grübentälchen ihr Unwesen getrieben. Sie beschädigten an einem Anwesen einen Gartenzaun, rissen die Klingel ab und zerlegten den Briefkasten in seine Einzelteile. Danach warfen die Täter Teile des Briefkastens auf das Dach des Hauses. Die Schadenshöhe liegt bei circa 200 Euro. Die Tatzeit dürfte gegen 1 Uhr sein, in dieser Zeit hörte eine Anwohnerin laute Geräusche von der Straße. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter 0631 369-2150 zu melden. |elz

