POL-FR: Freiburg: Unbekannte sollen 30-Jährigen angegriffen haben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereits am Samstag, 07.06.2025, gegen 3 Uhr morgens soll es in der Sulzburger Straße (Höhe Hausnummer 15) in Freiburg zu einem Angriff auf einen 30-Jährigen gekommen sein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen zwei unbekannte Männer aus ungeklärter Ursache unvermittelt auf den Geschädigten eingeschlagen haben. Der Mann, der in Begleitung einer weiteren Person war, wurde dabei leicht verletzt. Die Tatverdächtigen sollen anschließend in einem Fahrzeug von der Örtlichkeit geflüchtet sein.

Sie werden wie folgt beschrieben:

- Tatverdächtiger 1: blond, ca. 1,70 Meter groß, breit gebaut/muskulös, helles T-Shirt, beige Hose, russischer Akzent - Tatverdächtiger 2: dunkle Haare, ca. 1,72 Meter groß, helle Kleidung, russischer Akzent

Die Polizei (Tel. 0761/882-2880) sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere zwei unbeteiligte Passanten, welche die Angreifer aufgefordert haben sollen, vom Geschädigten abzulassen, werden gebeten, sich zu melden.

