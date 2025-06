Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw-Fahrerin missachtet Rotlicht und verursacht Unfall - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.06.2025, gegen 14.30 Uhr, soll eine 32-jährige Pkw-Fahrern auf der Bundesstraße 34 das Rotlicht der Lichtzeichenanlage an der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Süd missachtet haben und verursachte einen Unfall. Die 32-Jährige befuhr die Bundesstraße 34 von Rheinfelden kommend in Richtung Herten. Dabei habe sie das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet und kollidierte mit einem 44-jährigen Pkw-Fahrer, welcher von der Autobahnanschlussstelle kommend nach rechts in Richtung Herten abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es sei niemand verletzt worden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

