FW-M: Gartenhütte brennt nieder (Feldmoching)

Ein frei stehendes Gartenhaus ist durch ein Feuer komplett zerstört worden. Die aufgelöste Besitzerin wurde von den Einsatzkräften betreut.

Die Tochter der Besitzerin wählte den Notruf 112 und informierte die Integrierte Leitstelle, dass bei ihrer Mutter das Gartenhaus brennt. Sie selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort, wurde aber von ihrer Mutter verständigt.

Umgehend wurden Feuerwehrkräfte nach Feldmoching alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das etwa drei auf fünf Meter große Gartenhaus bereits vollkommen in Brand. Feuerwehrleute und auch die Besatzung eines Rettungswagens kümmerten sich um die Besitzerin, eine ältere Dame und versuchten sie zu beruhigen. Als ihre Tochter eintraf, wurde sie in deren Obhut gegeben. Weitere Einsatzkräfte konnten in der Zwischenzeit das Feuer mit zwei C-Rohren ablöschen. Die Nachlöscharbeiten nahmen noch eine längere Zeit in Anspruch. Da in dem Gartenhaus auch Holz gelagert war, musste dieses auseinander geräumt werden, um alle Glutnester abzulöschen. Erst nach über einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

