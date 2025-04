Feuerwehr München

FW-M: Dramatischer Wasserrettungseinsatz (Lehel)

München (ots)

Mittwoch, 16. April 2025, 23.30 Uhr

Prinzregentenstraße - Eisbachwelle

In der Nacht sind Einsatzkräfte der Feuerwehr München zur Eisbachwelle gerufen worden, da eine Surferin im Wasser festhing.

Um 23.30 Uhr ging ein Notruf in der Leitstelle ein, dass eine Surferin im Eisbach von ihrem Board gefallen sei, sich aber nicht selbst retten könne. Einsatzkräfte der Feuerwehr München wurden nach dem Meldebild "Wasserrettung - Person in Wassernot" zur Eisbachwelle alarmiert, dort trafen sie auf eine dramatische Szene. Die 34-jährige Frau war mit mehreren Leuten zum Surfen gegangen. Als sie von ihrem Board fiel, verhakte sich dieses wohl am Grund. Die Frau konnte sich nicht selbst retten, da sie mit einem Band mit dem Brett verbunden war. Anwesende Personen versuchten, die 34-Jährige von dem Surfboard zu trennen, scheiterten aber wegen der starken Strömung.

Die Strömungsretter, die in jedem Hilfeleistungslöschfahrzeug dabei sind, bahnten sich von beiden Seiten den Weg zu der jungen Frau. Unter erheblichen Kraftanstrengungen konnten sie die Verunfallte schließlich gemeinsam von dem Board lösen und ans Ufer bringen. Dort starteten die Rettungskräfte sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Nach der erfolgreichen Reanimation wurde sie unter notärztlicher Begleitung in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Ihr Gesundheitszustand wird als sehr kritisch eingestuft.

Für die anwesenden Zeugen des Unfalls wurde das Kriseninterventionsteam zur Betreuung hinzugezogen. Auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes trafen sich unmittelbar nach dem Vorfall, um mit dem SkB-Team (Stressbearbeitung und kollegiale Betreuung) die dramatische Rettung nachzubesprechen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell