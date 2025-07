Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei stoppt Mann mit Schlagstock am Regionalbahnhof des Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Am 10. Juli hinderten Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt am Main einen 34-jährigen Deutschen an seiner Weiterreise mit der Bahn. Der Mann hatte zuvor einen anderen Fahrgast mit einem Teleskopschlagstock bedroht. Doch das sollte nicht die einzige Waffe sein, die er mit sich führte.

Die eingesetzten Beamten trafen den Deutschen in der ersten Klasse einer Regionalbahn an. Den Schlagstock hatte der 34-Jährige zu diesem Zeitpunkt bereits wieder weggesteckt. Der Mann verhielt sich kooperativ und verließ den Zug auf Anweisung der Bundespolizisten. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten nicht nur den Schlagstock, sondern auch mehrere Einhandmesser sowie Tierabwehrspray und eine Axt. Eines der Messer trug der Deutsche an seinem Gürtel.

Der Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er die Gegenstände mit sich führe, da das Bahnfahren für ihn nicht mehr sicher genug sei. Nun wird gegen ihn wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell