Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Verdacht der räuberischen Erpressung - Bundespolizei nimmt Verdächtigen fest

Frankfurt/Main (ots)

Am 27. Juni 2025 haben Beamte der Bundespolizei einen 42-jährigen Mann nach seiner Ankunft aus Sarajevo / Bosnien und Herzegowina am Flughafen Frankfurt festgenommen. Gegen den russischen Staatsangehörigen lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bonn wegen des Vorwurfs der räuberischen Erpressung vor. Er soll gemeinschaftlich mit zwei weiteren Verdächtigen, nach einer vorangegangen verbalen Auseinandersetzung und Körperverletzung, einen Mann erpresst haben, indem er diesem ein Messer an den Hals gehalten und dabei 30.000 Euro gefordert hat.

Bei einer Verurteilung droht dem Beschuldigten eine Haftstrafe von mindestens fünf Jahren.

Der Mann wurde noch am selben Tag dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell