POL-EL: Papenburg - Giebel in Brand geraten

Rütenbrock (ots) - Am Dienstagabend meldete ein Zeuge gegen 21:00 Uhr einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Unbekannte Täter haben im Harener Ortsteil Rütenbrock an der Straße K202 mutwillig mehrere Leitpfosten und Beschilderungen aus dem Boden gerissen und auf der Fahrbahn platziert. Mögliche Geschädigte sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer ...

mehr