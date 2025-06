Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Frankfurt am Main und der BPOLD FRA - Bundespolizei stoppt Dieb am Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (ots)

Am 8. Juni haben Bundespolizisten einen 56-jährigen Kroaten festgenommen, dem vorgeworfen wird, bei einem Wohnungseinbruchsdiebstahl Schmuck und Geld im Wert von 25.000 Euro gestohlen zu haben. Dazu soll sich der Mann im November 2014 über ein Balkonfenster Zugang zu einem Wohnhaus in Frankfurt am Main verschafft haben.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main suchte den Kroaten wegen diese Tatvorwurfes bereits seit 2020 mittels Haftbefehls. Nun konnten die Beamten der Bundespolizei ihn aufgrund eines Fahndungshinweises bei seiner Ankunft aus Belgrad/Serbien festnehmen.

Der Mann, dem insgesamt mehr als 70 Wohnungseinbruchsdiebsstähle in Deutschland angelastet werden, wurde an das Amtsgericht Frankfurt am Main überstellt, wo er dem Haftrichter vorgeführt wurde.

