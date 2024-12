Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Neue Betrugsmasche?

Suhl (ots)

Mitte November fand eine Seniorin in ihrem Briefkasten in der Julius-Fucik-Straße in Suhl einen Werbeflyer für eine kostenlose Bustour am 03.12.2024 zur Neueröffnung eines Museums und meldete daraufhin zwei Personen für den Ausflug an. Einen Tag vor der Busfahrt rief ein unbekannter Mann bei der Frau an, um die Busfahrt abzusagen. Als Entschädigung für den Ausfall vereinbarte er ein Treffen am 03.12.2024 in ihrer Wohnung in Suhl, um ein Präsent zu übergeben. Wie vereinbart erschien am 03.12.2024 gegen 16:30 Uhr ein Mann und überreichte der Frau an der Tür eine Geschenktüte mit Wein, Schokolade und Lebkuchen. Anschließend fragte er die Seniorin, ob er die Wohnung betreten darf, womit sie einverstanden war. Im Wohnzimmer bot ihr der vermeintliche Geschäftsmann exklusive Nahrungsergänzungsmittel zum Preis von 50 Euro an. Es kam zu einem Kaufvertrag und als die Frau dem Verkäufer das Geld in bar übergeben wollte, teilte dieser ihr mit, dass nur eine Kartenzahlung möglich sei. Der Mann holte ein Kartenlesegerät aus dem Koffer, gab einen Betrag in das Gerät ein und die Seniorin autorisierte im Vertrauen auf die Richtigkeit die Zahlung. Als sie Mittwoch allerdings ihre Kontoauszüge prüfte, stellte sie fest, dass nicht die vereinbarten 50 Euro, sondern 1950 Euro von ihrem Konto abgebucht worden waren. Auch die bestellten Nahrungsergänzungsmittel sind bislang noch nicht eingetroffen. Der Betrüger kann wie folgt beschrieben werden: - westeuropäisches Aussehen - etwa 60 Jahre alt - ca. 180 cm groß - kräftigere Statur - ordentliches und gepflegtes Erscheinungsbild - kurzes, mittelblond-graues, volles Haar - sprach hochdeutsch Der Mann trug eine dunkle Jacke, führte einen Aktenkoffer mit sich und fuhr mit einem weißen Kleintransporter davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt, dem Täter oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0319860/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Seien Sie misstrauisch und wachsam! Hinterfragen Sie, ob sich hinter vermeintlich kostenlosen oder sehr günstigen Ausflügen und Angeboten eine Betrugsmasche verbergen könnte. Geben Sie keine persönlichen Daten preis an Unbekannte heraus und lassen Sie am besten keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Prüfen Sie jede Zahlung bevor Sie diese freigeben auf ihre Richtigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell