Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main und der Staatsanwaltschaft Darmstadt

Frankfurt/Main (ots)

Jugend- und Bandenkriminalität - 17- und 19-Jähriger in Untersuchungshaft - Bundespolizei durchsucht acht Objekte und nimmt sechs Tatverdächtige vorläufig fest

Das Amtsgericht Darmstadt hat am heutigen Freitag (06.06.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt gegen einen 17-jährigen Jugendlichen aus Dreieich sowie einen 19-jähren Heranwachsenden aus Rüsselsheim einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet.

Die Beschuldigten sollen am Morgen des 06.04. am Regionalbahnhof des Flughafens Frankfurt am Main gemeinsam mit weiteren Tatbeteiligten zwei Fahrscheinkontrolleuren unter Verwendung eines Gegenstandes, mutmaßlich eines Schlagrings, ins Gesicht geschlagen und sie dabei erheblich verletzt haben. Die beiden Beschuldigten stehen im Verdacht, weitere gleichgelagerte Taten begangen zu haben.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt die Inspektion III der Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main seit April gegen die Beschuldigten wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung. Am gestrigen Donnerstag (05.06.) durchsuchten über 80 Einsatzkräfte der Bundespolizei insgesamt acht Objekte in Hessen und Bayern. Der Schwerpunkt der Maßnahme lag im Großraum Frankfurt am Main. Hierbei kamen auch Spezialkräfte der Bundespolizei zum Einsatz.

Im Rahmen der Durchsuchungen konnten neben der aufgefundenen Täterbekleidung und verbotener Waffen auch Hinweise auf zurückliegende Taten sowie DNA-Spuren gesichert und beweissicher dokumentiert werden.

