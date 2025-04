POL-COE: Coesfeld, B525/ Autos zusammengestoßen

Coesfeld (ots) - Ein 25-jähriger Billerbecker randalierte am 08.04.2025, gegen 23.40 Uhr, auf der Münsterstraße in Billerbeck. Er klopfte gegen mehrere Scheiben und Türen und schrie herum. Anwohner alarmierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen ihn an einer dortigen Baustelle an. Hier randalierte er im Garten und versuchte Bauzäune umzuwerfen. Als die ...

