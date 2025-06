Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei nimmt gesuchte Drogenschmugglerin bei Grenzübertritt fest

Frankfurt/Main (ots)

Am 18. Juni 2025 haben Beamte der Bundespolizei eine Italienerin nach ihrer Ankunft aus Mailand / Italien am Luftfahrzeug vorläufig festgenommen. Die 30-Jährige steht im Verdacht an der bandenmäßigen Herstellung, dem bandenmäßigen Handel sowie der Ein- und Ausfuhr von Cannabis beteiligt gewesen zu sein. Unter anderem soll Sie, gemeinsam mit ihrem Ehemann und weiteren Beschuldigten, über eine eigene Internetseite sowie Social-Media-Plattformen THC-Kapseln (Cannabis) vertrieben haben. Die brasilianischen Behörden hatten die Frau international gesucht. Aufgrund eines Fahndungshinweises konnten Bundespolizisten sie nun festnehmen.

Am 19. Juni 2025 wurde die Beschuldigte an die zuständigen Justizbehörden am Amtsgericht Frankfurt am Main zur Haftvorführung übergeben. Dort wartet sie nun auf Ihre Auslieferung. Bei einer Verurteilung drohen ihr in Brasilien bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell