Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Festnahme am Flughafen Frankfurt: Frau soll Mord in Auftrag gegeben haben

Frankfurt/Main (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am vergangenen Freitag eine 49-jährige kanadische Staatsangehörige bei ihrer Ankunft aus Toronto am Flughafen Frankfurt am Main festgenommen. Gegen die Frau lag ein internationaler Haftbefehl der Schweizer Behörden wegen versuchten Mordes vor.

Die Beschuldigte soll drei Personen gegen Barzahlung beauftragt haben, ihren ehemaligen Lebensgefährten zu töten. Die Täter griffen das Opfer mit Macheten an, was zu schwerwiegenden Verletzungen führte.

Die Kanadierin wurde am 05. Juni 2025 dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt. Ihr droht eine lebenslängliche Gefängnisstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell